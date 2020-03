Igl è sonda. Normalmain passan tschients da persunas sur la plazza da la staziun. Dentant oz flaneschan dapli columbas che persunas sur il plaz. Be dus taxis spetgan sin in parcadi. Els spetgan probablamain adumbatten sin clientella. Era la lungurella na meglierescha betg la situaziun.

Massivamain damain entradas

In dals taxists cun chavels grisch-nairs declera, che las entradas sajan ruttas en per 80%. Normalmain fetschia el 30 fin 40 girs a di. Ussa stoppia el sa cuntentar cun var 10 girs. Cunzunt turists, seniors che fan cumissiuns e giuvens che vegnan da la sortida sajan crudads davent.

Nagin agid dal chantun

Annunziar lavur curta saja tar els betg pussaivel. Els speran tuttina da survegnir in agid dal chantun. Tenor in taxist saja quai davaira necessari. Ins stoppia tractar tuts medem er ina fatschenta u in taxist. Il chantun Soloturn haja dà en da quels cas cumplitgads da contracts da lavur sco tar ils taxists in credit unic e nunbirocratic da 2'000 francs. Ils taxists en il Grischun dubitan il mument, ch’i vegnia a dar in sumegliant sustegn en il chantun.

Legenda: Dapli columbas che persunas sin las vias a Cuira. RTR, Lukas Quinter

Strategias cunter la lungurella

Uschia resta la suletta pussaivladad da far ir il temp e da sperar che la crisa va uschè spert sco pussaivel sperasvi. In dals chauffeurs da taxi far sumegliar curt cun leger in cudesch – in cudesch da motivaziun. Quai gidia ad el da mantegnair la speranza. Ultra da quai saja tranteren ina baterlada cun ils auters taxist gidaivel.