Il teater per la festa centenara a Razén dat invista en il temp turbulent e cumplex dal Signuradi da Razén.

Il cumbat per la libertad

Il titel dal teater «amur e libertad» tegna pled. Il toc raquinta in'istorgia d'amur, integrada en in'istorgia davart il cumbat per la libertad. L'istorgia d'amur è cumplettamain inventada. Ils eveniments ch'il teater mussa eran dentant reals - ni èn almain istoricamain fitg plausibels. Quai ha duvrà blera lavur da retschertga per l'autura dal toc Seraina Maria Sievi, che ha scrit il teater aposta per la festa centenara. Atras quella retschertga saja ella inscuntrada a differents fatgs interessants ed haja emprendì bler da nov.

Istorgia d'amur collia las epocas

Il teater mussa trais epocas - mintgatant schizunt en il medem mument. Las epocas èn quella dals Baruns da Razén, quella curt suenter la surdada dal Signuradi da Razén al chantun Grischun ed il temp preschent. E colliadas vegnan quellas epocas tras l'istorgia d'amur, che sa tira sco fil cotschen tras l'entir toc.

