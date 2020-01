La Televisiun Rumantscha datti gia dapi 57 onns. L’actualitad rumantscha ha però gì da spetgar il cumenzament. La «Cronica Grischuna» mussava mintga quatter emnas ina survista dals eveniments capitads. Tscherts temas eran uschia gia café fraid fin ch'els vegnivan emess. Perquai ha la Televisiun Rumantscha stgaffì il 1980 il Telesguard.

Bler è sa midà, auter è restà

Malgrà be ina emissiun l’emna è quai stà il cumenzament ina gronda sfida da realisar in'emissiun actuala. La tecnica analoga duvrava bler temp per filmar e tagliar, e las registraziuns da moderaziun sco era la montascha stuevan vegnir fatgas a Turitg.

Il 1988 hai lura dà l’emprima gronda midada e la Televisiun Rumantscha ha survegnì in agen studio a Cuira. E cun il svilup da la tecnica da filmar e tagliar han ins lura fatg il 1994 il pass sin trais emissiuns l’emna ed il 1998 schizunt per in temp sin sis emissiuns l'emna. Il concept ch'exista enfin oz, cun ina moderaziun, lura duas fin trais contribuziuns ed in bloc da novitads è naschì quella giada.

Ord l'archiv:

L'emprima emissiun dal Telesguard insumma ha mussà ils 5 da schaner 1980 tranter auter ils Trais Retgs a Lai.

RTR Telesguard 17:40