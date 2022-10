Il Grischun è ina regiun periferica sin la carta da tennis svizra. La via per daventar profi è lunga, stentusa e colliada cun fitg blera lavur, cletg ed in zic talent. E per ir la via sto ina giuvna u in giuven bandunar il Grischun gia fitg baud.

Talent saja la pli pitschna part per daventar profi da tennis. Quai di Hans Markutt ch'organisescha gia dapi divers onns a Claustra il campiunadi d'Europa dals juniors U18. Blers onns è il trenader da tennis stà en la suprastanza da la Federaziun grischuna da tennis e responsabel per la partiziun dals giuvenils. Ed uschia vegn Markutt sin il punct:

Gia en giuvens onns sto esser qua il vulair far tut per il tennis.

En il Grischun saja la via per daventar profi da tennis bler pli crappusa che per daventar profi da hockey u da skis. Il sguard en la statistica mussa quai nair sin alv: Dapi l'introducziun da la glista ATP han 12 umens svizzers fatg il pass en ils top 100, en la glista WTA da las dunnas èn 21 dunnas svizras stadas rangadas en las top 100.

Legenda: Hans Markutt, il mister tennis grischun «Propi ils buns èn gia sco giuvens extraordinaris.» RTR, Toni Poltera

Profi da tennis fiss stà in siemi

Roger Lang viva dal tennis. Il scolast da tennis cun atgna scola e center da tennis a Bogn Ragaz ha dentant sco giuven er gì il siemi da daventar profi da tennis. Il talent avess el gì, sco ch'el di, dentant er massa blers talents en auters sports ed uschia saja el forsa er stà massa marsch per metter tut sin la carta tennis.

Cun il savair dad oz faschess el tut auter. Viver 24 uras e 7 dis l'emna tennis, quai saja la dretga tenuta è il Sursilvan da 35 onns persvadì. Sin via al profi saja dentant er adina impurtant d'avair in conturn optimal da trenaders, cumpogns ed il sustegn da la famiglia.

Legenda: Roger Lang, scolast da tennis cun atgna scola a Bogn Ragaz Cun il savair dad oz empruvass el da daventar profi da tennis. RTR, Toni Poltera

Sustegn da la famiglia

La famiglia Paul da Cuira è ina famiglia da tennis – il bab Pavel, il fegl vegl Hynek, Jakub e la giuvna Krystina. La mamma Martina è la suletta che na gioga betg tennis. Sustegnair il sport da la famiglia fa ella dentant en mintga cas.

Il fegl Jakub ha 23 onns ed è il mument sin via en il circus da profis e rangà enturn posiziun 500 en la glista ATP dals umens. La figlia Krystina ha 15 onns, è en il center da swisstennis a Bienna e va er la via da profi. Per ils geniturs Pavel e Martina Paul èsi cler che la giuvna profitescha da las experientschas fatgas dals frars vegls. Planisà che gist dus uffants van questa via na saja quai dentant mai stà.

Legenda: Martina e Pavel Paul – ina famiglia da tennis Gist dus da trais uffants van la via da profi da tennis. RTR, Toni Poltera

