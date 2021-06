Ils crappuns da gnais giaschan dapi ina crudada da crappa avant millis dad onns en il guaud magic sper il Rain d’Avras. Ord la catastrofa da natira che ha destruì da lez temp topografia e cuntrada è daventà sur millennis in guaud da bellezza unica. Pass per pass ha la natira furmà ina nova cuntrada. In guaud magic!

Mecca da bouldrar

Oz è il Magic Wood en la Val d’Avras in dals pli enconuschents territoris da bouldrar sin sin quest mund. Ils davos 20 onns è quest guaud sa furmà tar in vair mecca en la scena. Ils grips da la Val d’Avras vegnan raivids dad amaturs da bouldrar che vegnan da lunsch davent. In sport marginal è daventà in magnet turistic.