En general pon las pendicularas en il Grischun guardar enavos sin in bun enviern cun blers giasts. Auter tar las pendicularas Hochwang en il Scanvetg, in pitschen territori da skis che cumpeglia ina sutgera, in runal e dus runals d'uffants. Las pendicularas stattan curt avant il concurs e ston rimnar 350'000 francs, uschigliò na tanschi gnanc pli per far las revisiuns, di il president dal cussegl d'administraziun Rolf Bucher envers il schurnal regiunal da SRF.

Problems finanzials gia dapi onns

Che las pendicularas da Hochwang han problems cun daners n'è nagut nov, gia dapi onns cumbattan els cun in defizit structural ed ils acziunaris prinzipals e la vischnanca Arosa han adina puspè gì dad investar daners. Uss n'èn els betg pli pronts da far quai. «Las pendicularas duain pudair star sin agens pes», di Bucher. E perquai han las pendicularas lantschà in'acziun che sa drizza envers la bursa da donaturs. Quels duain cumprar abunaments ubain datti era la pussaivladad da far reclama sin las pitgas dal runal. I dat er acziuns pli spezialas, sco per exempel reservar per in di l'entir territori da skis per 9'999 francs. Ils pretschs dals abunaments èn dentant vegnids 20% pli chars ed i na dat er nagins rabats pli. Persuenter empermetta il cussegl d'administraziun da midar strategia e da betg simplamain rimnar daners e far enavant sco enfin uss: «Nus essan londervi, er cun persunas externas, dad examinar co ch'ins po posiziunar meglier il territori da skis e segirar il manaschi da las pendicularas a lunga vista.»

Ils daners ston esser rimnads enfin mez zercladur, uschiglio restan las pendicularas da Hochwang la proxima stagiun d'enviern serradas.