Tge fatsch jau tar in accident sin via?

Legenda: Tadlar il audio Bunura: Emprim agid – Tge far tar in accident?. Durada 03:16 minutas.

Bunura: Emprim agid – Tge far tar in accident?

Tge stos jau far tar in accident sin via? Pass 1: Survegnir ina survista da l'accident

Pass 2: Segirar il traffic

Pass 3: Alarmar la polizia (117) / la sanitad (144)

Pass 4: Mirar da blessads tenor situaziun

Pass 5: Surdar ils blessads / il cas a las forzas d'agid

I è fitg impurtant da discurrer cun ils blessads, pertge els san giuditgar bain la situaziun.

Ils curs d’emprim agid èn obligatorics sin livel naziunal per tut quels che vulan survegnir il permiss dad ir cun auto. Il curs dura 10 uras ed i dat ina part teoretica ed ina part pratica. Suenter avair absolvì il curs survegnan ins in certificat che vala sis onns. Organisads vegnan ils curs da differentas organisaziuns: Uschia per exempel da las localas uniuns samaritanas, da sanitaris da salvament mo era dad scolas d'ir cun auto. Per ch’il curs d’emprim agid saja valaivels sto l’uffizi federal per vias ASTRA renconuscher ils purschiders.

RR actualitad 08:15