Tar la «petta rumantscha» na tutga Diego Deplazes betg anc. Il nov elegi secretari general da la Lia Rumantscha e in tip ch'è gugent en moviment e quai cun in tscheret tempo. Privat sco era professiunalmain.

«Jau patratgel e siemiel per rumantsch»

La Rumantschia ha in nov secretari general per la Lia Rumantscha. L'um da 47 onns n'è dentant bitg exnum enconuschent en Rumantschia. Ensemen cun ses quatter uffants e sia dunna Iris, viva el a Rabius nua che el è creschì si. Quai duai restar uschia, sia funcziun vegn el a realisar sco pendulari en la citad da Cuira.

Diego Deplazes è il nov secretari general 19.11.2020

Privat è el fitg gugent en moviment. Saja quai a currer, per las muntognas, a far passlung ni lura er cun skis. Il temp ch'el piglia per la famiglia e oravant tut la fin d'emna.

Il Diego ha forsa in umor plitost sitg, el po era dar piztgadas mintgatant – però el ha in bun umor.

Fitg a cor stat al deputà da la Partida cristiandemocrata era il poet e convischin Alfons Tuor. Probablamain era perquai che ses umor ha parallelas cun l'agen.

Actualmain lavura el anc sco manader dal Center da sanadad Puntreis a Mustér. La è el schef da circa 90 persunas. In bun tant dapli che en ses nov post sco secretari general da la Lia Rumantscha.