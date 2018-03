Quest'emna ha gì lieu il festival da teater «BEST». Diesch gruppas da tut il chantun èn s'annunziadas. Mintgina ha preparà in agen toc per quels dis. Dad A fin Z tut fatg sez. Suenter lur preschentaziun han els survegnì in feedback, natiralmain era giugà.

«Theater at it's BEST»

Per lur toc spezial basta ad els in pêr glischs.

Ina pitschna gruppa vegn dal Lyceum Alpinum da Zuoz. Igl spezial vi dad els: Ils quatter participants derivan tuts d'in auter pajais. Els vegnan da la Svizra, Spagna, Grezia e perfin da la Kenia. Els visitan tuts il tschintgavel gimnasi a Zuoz ed èn tuts en la gruppa da teater «Zuoz Globe». Lur manader è il pedagog da teater Ivo Bärtsch.

Il festival da teater «BEST» ha lieu per la segunda giada. La finamira saja, da porscher als scolars in'occasiun da giugar ina giada sin in palc che vegn normalmain mo utilisà da profis. Plinavant dessan ils scolars daventar creativs. Cun crear ed elavurar sez in toc da teater dessan els survegnir and dapli fascinaziun d'esser actur ni actura. Il festival saja natiralmain era ina buna schanza da vesair ina giada las gruppa da teater da las autras regiuns.

Feedback in furma teatrala

Suenter ch'ils scolars han preschentà lur atgnas ovras, survegnan els in feedback d'in autra gruppa. Quel feedback vegn medemamain preschentà en furma d'in teater. En in pèr uras duai la gruppa tscherner ils aspects ils pli interessants dal toc e crear cun quels in feedback teatral: ina gruppa inspirescha quasi l'autra. E Tschella gruppa vesa lura, tge ch'ha plaschì il meglier.

RR Actualitad 07:00