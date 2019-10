Per quatter emnas guida David Berther ses hosps tras la cuntrada da Nepal enstagl tras quella enturn ses da chasa a Segnas.

Ils chalzers, la suga ed il telefonin da satellit èn pronts. David Berther pachetescha sia bagascha cun chaussas per tut las eventualitads a Nepal.

In guid, 7 hosps, in pèr animals e massa gidonters

David Berther maina ina gruppa da set hosps Svizzers tras la regiun dal Dolpo en il Nepal, quatter emnas, sur trais pass da varga 5000 m.s.m, tras culms e valladas isoladas. La gruppa va a pe en etappas da 6 fin 10 uras a di, pernottescha en tendas tar temperaturas da minus dus grads. Las tendas e tut il da mangiar portan mils per la gruppa. 10 – 15 gidanters e sherpas da Nepal accumpognan la gruppa. Ils gidanters enconuschan la regiun, guardan per il da mangiar e dals animals. Perfin in pèr chavals fan il trekking cun la gruppa da David Berther. En il cas ch’insatgi avess da vegnir malsauns portan ils chavals quels sur ils pass.

“Nus n’avain betg uschè grondas muntognas”

Il guid da muntogna David Berther viva cun sia dunna e ses quatter uffants a Segnas amez in paradis da muntognas. Tuttina fascinescha la regiun muntagnarda da Nepal el. Sper la cultura che fascineschia el sajan las muntognas là anc pli grondas ed imposantas. Quai stoppian ins avair vis.

Legenda: Trekking a Nepal David Berther maina in trekking tras la regiun dil Dolpo a Nepal. MAD

