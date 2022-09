Otg dis ed otg etappas. 250 kilometers 15'000 meters d'autezza han Livio Foffa e ses chaun Lui fatg ensemen cun ils umens da camera Curdin Fliri e Roman Schmid.

27:30 video Da Mustér a Müstair (1. part) Or da Cuntrasts dals 28.08.2022. laschar ir. Durada: 27 minutas 30 Secundas.

Davos las culissas

Qua pudais anc ina giada reviver las differentas etappas ch'ils trais umens ed il chaun han fatg.

Ils high- e lowlights da Livio

L'arrivada a Müstair è stada in dals puncts culminants per Livio Foffa. Là è el vegnì beneventà d'amias ed amis ch'el enconuscha ed ha gì plaschairun suenter ils 250 km viadi. In dals puncts ch'è stà plitost negativ, saja stà ch'i hajan savens stuì far in zic prescha. Ma ils highlights sajan definitivamain stads bler pli numerus. Las entupadas cun la glieud sin viadi sajan stadas uschè cordialas, ma er ils discurs davos las culissas cun Curdin Fliri e Roman Schmid sajan stads grondius. Definitivamain sajan dentant las cuntradas da bellezza stadas bellezza, sco er la levada dal sulegl ma er da chavaltgar.

audio Ils highlights e lowlights da Livio Foffa 04:59 min, ord Actualitad dals 09.08.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 59 Secundas.

1 / 69 Legenda: L'arrivada a Müstair. Amis ed amias han gia spetgà. RTR, Livio Foffa 2 / 69 Legenda: Etappa 8: Da San Jon fin a Müstair RTR, Livio Foffa 3 / 69 Legenda: Cun chaval vai pli tgunsch sin la davosa etappa. RTR, Livio Foffa 4 / 69 Legenda: Il viadi vers S-charl. RTR, Livio Foffa 5 / 69 Legenda: Il guaud da Tamangur. RTR, Livio Foffa 6 / 69 Legenda: Uss anc 1'600 meters a val, fin a Müstair. RTR, Livio Foffa 7 / 69 Legenda: Etappa 7: Da Chapella a San Jon RTR, Livio Foffa 8 / 69 Legenda: Il plaz da durmir per questa notg. RTR, Livio Foffa 9 / 69 Legenda: Buna notg. RTR, Livio Foffa 10 / 69 Legenda: On the road again. RTR, Livio Foffa 11 / 69 Legenda: Tge fiss in viadi tras il Grischun senza la Viafier retica? Proxima fermada: Susch. RTR, Livio Foffa 12 / 69 Legenda: La proxima aventura cumenza. RTR, Livio Foffa 13 / 69 Legenda: Ma betg sulet, Oceana Galmarini, moderatura da SRF accumpogna ils viandants. RTR, Livio Foffa 14 / 69 Legenda: River Rafting tranter Susch ed Ardez. RTR, Livio Foffa 15 / 69 Legenda: Punt pendenta. RTR, Livio Foffa 16 / 69 Legenda: Loui n'ha gì nagina tema da la punt. RTR, Livio Foffa 17 / 69 Legenda: Guaud sper Avrona. RTR, Livio Foffa 18 / 69 Legenda: Arrivads al Lai Nair. RTR, Livio Foffa 19 / 69 Legenda: Livio Foffa ha entupà l'anteriur moderatur da SRF Nik Hartmann. RTR, Livio Foffa 20 / 69 Legenda: Arrivads a San Jon. RTR, Livio Foffa 21 / 69 Legenda: Etappa 6: Da Bever a Chapella Loui è anc in zic sceptic. RTR, Livio Foffa 22 / 69 Legenda: Grazia a l'agid da Denise Tinner stat er gia la tenda per questa notg. RTR, Livio Foffa 23 / 69 Legenda: Arrivà a Chapella e vid tadlar James Gruntz. RTR, Livio Foffa 24 / 69 Legenda: Zuoz, in vitg da bellezza. RTR, Livio Foffa 25 / 69 Legenda: Sin viadi atras il vitg da La Punt. RTR, Livio Foffa 26 / 69 Legenda: Curdin anc vid rimnar forzas per l'etappa 6. RTR, Livio Foffa 27 / 69 Legenda: Roman e Curdin durant l'intervista cun Gaby Degonda en il studio da RTR. RTR, Livio Foffa 28 / 69 Legenda: Etappa 5: Da la Chamona d'Ela a Bever Loui è pront per il tschintgavel di. RTR, Livio Foffa 29 / 69 Legenda: Roman e Curdin davant il Corn da Tinizong. RTR, Livio Foffa 30 / 69 Legenda: Suenter 1'000 meters differenza d'autezza: Bravuogn è prest cuntanschì. RTR, Livio Foffa 31 / 69 Legenda: Etappa 4: Da Ziteil a la Chamona d'Ela Ziteil, i spetga puspè bellezza aura. RTR, Livio Foffa 32 / 69 Legenda: Senza pleds: Entadim il pass digls Orgels. RTR, Livio Foffa 33 / 69 Legenda: Giachen Arpagaus (dretg) e ses collega Romano (sanester) han prendì il team da RTR in toc cun l'auto. RTR, Livio Foffa 34 / 69 Legenda: Bunas novas: Cun Loui vai bain. La veterinaria ha declerà ch'el haja in zic isà las toppas. Ma, er el po cuntinuar il viadi. Per Loui saja quai ina vita da siemi. RTR, Livio Foffa 35 / 69 Legenda: Mmmmh, in bun risotto dad ervas da gentar. RTR, Livio Foffa 36 / 69 Legenda: Ils ers da stailalvas dad Astrid Thurner. RTR, Livio Foffa 37 / 69 Legenda: Astrid Thurner mussa a Livio e cumpagnia ses ers cun stailalvas. RTR, Livio Foffa 38 / 69 Legenda: Loui ha bain in zic mal la toppa, ma laschar charezzar, quai va adina. RTR, Livio Foffa 39 / 69 Legenda: Da mezdi datti oz per ils umens in risotto dad ervas, fatg dad Astrid Thurner RTR, Livio Foffa 40 / 69 Legenda: La fanestra en baselgia cun bellezza survista. RTR, Livio Foffa 41 / 69 Legenda: Etappa 3: Dal Glaspass a Ziteil Roman sa prepara per il Piz Beverin RTR, Livio Foffa 42 / 69 Legenda: La suita da Loui. Er el è fitg stanchel. RTR, Livio Foffa 43 / 69 Legenda: Arrivads a Ziteil. 16 uras da viadi. Stanchel, ma er cuntent. RTR, Livio Foffa 44 / 69 Legenda: Ziteil. RTR, Livio Foffa 45 / 69 Legenda: Wellness ad Andeer. RTR, Livio Foffa 46 / 69 Legenda: Pass Colmet. Bainbaud è l'etappa d'oz dumagnada. RTR, Livio Foffa 47 / 69 Legenda: Il Piz Beverin, 2'998 meters sur mar. RTR, Livio Foffa 48 / 69 Legenda: Loui giauda la vista. RTR, Livio Foffa 49 / 69 Legenda: Er sin il Piz Beverin stoi dar café. RTR, Livio Foffa 50 / 69 Legenda: Etappa 2: Da Vrin al Glaspass Roman e Curdin gia en acziun la damaun baud. RTR, Livio Foffa 51 / 69 Legenda: Ils viandants cun lur ospitants, Martina e Livio. RTR, Livio Foffa 52 / 69 Legenda: La Val Lumnezia. RTR, Livio Foffa 53 / 69 Legenda: La punt – l'emprim obstachel da l'etappa d'oz. RTR, Livio Foffa 54 / 69 Legenda: Grazia a Guido Derungs po il viadi cuntinuar senza gronda sviada. RTR, Livio Foffa 55 / 69 Legenda: Cleto Camenisch n'ha betg mo gudagnà il satgados da RTR cun in selfie, mabain era grad scursanì l'etappa d'oz in pau cun ses auto. RTR, Livio Foffa 56 / 69 Legenda: Vista sin il Güner Lückli. RTR, Livio Foffa 57 / 69 Legenda: Durant che Roman e Curdin emprovan da reparar lur camera, giaudan Loui e Livio il panorama da la Val Lumnezia. RTR, Livio Foffa 58 / 69 Legenda: La Val Lumnezia. RTR, Livio Foffa 59 / 69 Legenda: Tschaina sut il Piz Beverin. RTR, Livio Foffa 60 / 69 Legenda: Il Loui è era pinà per quai che vegn l'auter di. RTR, Livio Foffa 61 / 69 Legenda: Etappa 1: Da Mustér a Vrin L'emprima surpraisa: Visita dad Avat Vigeli da la claustra da Mustér ch'ha surdà in regal per las mungias da la claustra da Müstair. RTR, Livio Foffa 62 / 69 Legenda: I spetga in di da bellezza. RTR, Livio Foffa 63 / 69 Legenda: Partenza a Mustér la damaun baud. RTR, Livio Foffa 64 / 69 Legenda: Chaun Loui è pront. RTR, Livio Foffa 65 / 69 Legenda: Val Sumvitg. RTR, Livio Foffa 66 / 69 Legenda: Swimmingpool en la Val Sumvitg. RTR, Livio Foffa 67 / 69 Legenda: La chamona dal Terri sper la Greina. RTR, Livio Foffa 68 / 69 Legenda: Bogn da pais suenter la lunga etappa. RTR, Livio Foffa 69 / 69 Legenda: Mintgatant dovra Loui ina pausa. RTR, Livio Foffa

Qua sut vesais vus anc ina giada las staziuns ch'il quartet ha fatg durant ils otg dis da viadi.

La davosa etappa è dumagnada

Livio ha raquintà en ses rapport quotidian anc ina giada da la bella surpraisa ch'els han entupà l'anteriur moderatur da SRF Nik Hartmann il settavel di, ch'ha lura er accumpagnà els in toc. Nik Hartmann ha fatg da quellas aventuras cun ses chaun gia bleras giadas. Il davos di da l'etappa è la finamira stada d'arrivar a Müstair. La notg han els durmì a San Jon, il plan per il di è stà dad ir in toc a chaval ed il davos toc a pe fin a Müstair. Per Livio è quai in dals puncts culminants perquai ch'el arriva en sia patria, nua ch'el è creschì si. La saira han lura amias ed amis beneventà il quartet a Müstair. Cun quai è ì a fin il viadi dad otg dis da Mustér a Müstair.

audio Da Mustér a Müstair: la davosa etappa fin Müstair cumenza 05:57 min, ord Actualitad dals 08.08.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 57 Secundas.

River rafting per arrivar a Chapella

La saira avant èn els arrivads a l'Open Air Chapella ch'ha propi plaschì a tuts ed è stà ina buna finiziun dal di. Da Chapella fin a San Jon han els pudì scursanir il viadi sur l'aua. Davent da Susch fin Ardez han il trais umens dastgà far River Rafting che saja stà ina bellezza experientscha. Il chaun Loui dentant n'ha betg participà a questa aventura, quai fiss stà memia bler stress per el. Il collega Severin ha guardà dad el durant quest temp. Durant il discurs cun Livio era il quartet al Lai Nair. A Tarasp han els entupà l'anteriur moderatur Nick Hartmann dad SRF, ch'ha accumpagnà els fin il Lai Nair.

audio Da Mustér a Müstair: Scursanir il viadi cun River Rafting da Susch fin Ardez 09:06 min, ord Sport ed actualitad dals 07.08.2022. laschar ir. Durada: 9 minutas 6 Secundas.

Finalmain far la duscha suenter quatter dis

Suenter avair durmì giuadora ed esser ì tras il tunnel da l'Alvra hai lura finalmain dà ina duscha. Quai è stà in dals highlights dal tschintgavel di. L'etappa sis è dentant stada ina in zic pli patgifica, igl è ì da Bever a Chapella ed els n'han betg fatg tants meters d'autezza. Las vaschias da Curdin faschevan anc adina mal, ma igl era da restar ferm ed el ha ignorà ellas. Il barbagiat han els cunzunt sentì ils emprims dis. En quest mument saja quai dentant in zic passà.

audio Da Mustér a Müstair: Roman e Curdin rapportan da lur vista 09:46 min, ord Actualitad dals 06.08.2022. laschar ir. Durada: 9 minutas 46 Secundas.

Di 5: da la Chamona Ela enfin a Bever

Il tschintgavel di ha manà il quartet dal Grischun Central en l'Engiadina. Auter che planisà han Livio e ses cumpogns dentant fatg il viadi a pe tras il tunnel da l'Alvra. Planisà era dad ir suravi. Loui è probablamain l'emprim chaun che ha pudì traversar uschia il tunnel. Discurrì ha Livio er davart il tema impurtant dals dretgs chalzers. Ma betg be il chalzer è impurtant. El ha pudì schliar ses problems cun ils pes entras ina buna socca. In tip che renda forsa ina giada in'emprova.

audio Il 5avel di da viadi hai dà da vesair il tunnel d'Alvra empè da bellas cuntradas 07:49 min, ord Actualitad dals 05.08.2022. laschar ir. Durada: 7 minutas 49 Secundas.

Il quart di è stà dir

Gievgia èn ils umens stads da viadi da Ziteil fin la Chamona d'Ela. Per Curdin è il viadi dentant plaunet vegnì dolurus. El ha survegnì vaschias vi dals pes, dentant ha el mors sin ils dents ed è ì vinavant. Er il chaunin Loui ha fatschentà Livio. El era bain fittischem, dentant ha el in zic mal vi d'ina toppa. Suenter ina visita tar la veterinaria, ha quella dentant dà l'OK. Per Loui saja quai ina vita da siemi, el fiss probabel permalà sch'el na pudess betg cuntinuar il viadi.

Ma dasper ils quitads hai er dà highlights. En il guaud ha Livio inscuntrà Astrid Thurner. Ella è droghista ed ha declerà als umens las ervas medicinalas e quellas per mangiar. Da mezdi han els lura fatg in bun risotto cun las ervas.

audio Da Mustér a Müstair: Durant il quart di cumparan ils emprims mals 07:03 min, ord Actualitad dals 04.08.2022. laschar ir. Durada: 7 minutas 3 Secundas.

Sin il Piz Beverin – il terz di ha cumenzà baud

Tschanà han els in bun risotto, lura han Livio, Loui, Roman e Curdin durmì sut tschel avert. Durmì n'han els betg bler. Livio ha gì da parter il satg da durmir cun Loui ed il plaz è uschia stà in zic limità. Ma, il dasdar baud ha rendì. La levada dal sulegl sin il Piz Beverin, definitivamain in'experientscha che vala la paina. Er il viagiar da notg è stà in eveniment tut spezial. Finamira dal terz di è stà dad arrivar fin a Ziteil.

audio Da Mustér a Müstair: Il terz di èsi ì vess da vegnir or dal satg da durmir 11:32 min, ord Actualitad dals 03.08.2022. laschar ir. Durada: 11 minutas 32 Secundas.

Il segund di e la punt da stgarpitsch

La via ha manà Livio e sia cumpagnia atras la Lumnezia. Gia curt suenter l'entschatta hani gì la sfida da traversar in flum – la punt n'era betg pronta per duvrar. Grazia a Guido Derungs hani pudì evitar da stuair returnar ils 250 meters d'autezza a Degen. Il di ha lura cuntinuà sur il Güner Lückli en Val Stussavgia e sin il Glaspass han Livio, Curdin e Roman alura survegnì il material per bivacar quella saira.

audio Da Mustér a Müstair: Il segund di ha cumenzà cun in pitschen schoc 05:58 min, ord Actualitad dals 02.08.2022. laschar ir. Durada: 5 minutas 58 Secundas.

L'emprim di ha cumenzà bain

Bler sulegl ed in tschiel blau – la partenza era glindesdi a las 06:00 tar la claustra a Mustér. L'emprima surpraisa ha era gia spetgà Livio Foffa avant la claustra. Avat Vigeli ha surdà ad el in regal per las mungias da la claustra da Müstair ch'el ha pudì surdar il davos di. Quest di èsi anc ì sin la chamona Terri. sin quest viadi han els dastgà ir in toc cun il bus alpin. Suenter èsi ì vinavant sur il pass Diesrut e lura or a Vrin, nua ch'ils trais umens han durmì l'emprima notg.

audio Da Mustér a Müstair: l'emprim di ha cumenzà bain 04:49 min, ord Actualitad dals 01.08.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 49 Secundas.

Il prim «selfie» cun Livio ha gudagnà Avrir la box Serrar la box Legenda: Quest «satgados RTR» cun inqual chaussetta per ina viandada datti da gudagnar. Mintgamai ina schanza per di. RTR, Flavio Deflorin Mintga di da lur tura ha insatgi gì la schanza da gudagnar in «satgados da RTR» emplenì cun chaussettas ch'ins po tranter auter er duvrar sin ina tura da viandar.

Ils victurs dal satgados

1 / 8 Legenda: L'ultim victur dal satgados: Janet Grond da Müstair ha entupà Livio a la staziun finala, Müstair. Janet Grond 2 / 8 Legenda: Il settavel di ha Beat Pfranger entupà Livio sin ses viadi fin a San Jon. Beat Pfranger 3 / 8 Legenda: Anita Heussner da S-chanf survegn il satgados da RTR dal sisavel di. Anita Heussner 4 / 8 Legenda: Durant mezdi han Luana e Giuliana inscuntrà Livio a Bravuogn Luana e Giuliana 5 / 8 Legenda: Il selfie dal quart di è era gia arrivà: Lena e Sandra Baltermia da Salouf han vis Livio las 08:45 sin l'Alp Ziteil. Sandra Baltermia 6 / 8 Legenda: Marcel Bass spetgava gia sin 2'997 meters sur mar sin Livio. El gudogna il satgados dal terz di. Marcel Bass 7 / 8 Legenda: Il satgados dal segund di va a Duvin tar Cleto Camenisch. El ha era grad prendì ils viandants cun el in toc en ses auto. Cleto Camenisch 8 / 8 Legenda: L'emprim selfie è qua: Pirmin Lozza da Mustér ha inscuntrà Livio Foffa gia la damaun a Runcahez, Val Sumvitg e cunquai gudagnà l'emprim satgados. Pirmin Lozza

La saira avant la gronda tura

Ils satgados èn preparads ed ils trais umens pronts da partir. La saira avant han ils viandants passentà en in'hotel a Mustér e han giudì anc ina buna tschaina avant la gronda aventura. Livio Foffa è sa legrà fitg ma è era stà in zic gnervus. Glindesdi cumenza il viadi tar la claustra a Mustér. Sco el ha raquintà eri planisà da partir gia las 06:00. Las prognosas da l'aura eran bunas uschia ch'ils trais umens na quintavan betg cun pli gronds impendiments da lezza vart.

audio Da Mustér a Müstair: La saira avant la gronda aventura 10:54 min, ord Sport ed actualitad dals 31.07.2022. laschar ir. Durada: 10 minutas 54 Secundas.

Las etappas