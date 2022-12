Tut las persunas che han publitgà ina giada insatge per rumantsch discurran er autras linguas. Cun in sguard en il passà tar auturas ed auturs rumantschs ha Anetta Ganzoni cumenzà il lavuratori «Traversadas litteraras».

audio Workshop a la Lia Rumantscha 04:07 min, ord Actualitad dals 30.11.2022. laschar ir. Durada: 4 minutas 7 Secundas.

L'otgavel lavuratori ha tematisà il scriver e publitgar en pliras linguas. En collavuraziun cun il Seminari da Romanistica da l'Universitad da Turitg hai dà l'entir di plirs lavuratoris da studentas, in referat d'ina experta ed in exempel concret d'ina translaziun actuala d'in cudesch englais en rumantsch.

«Traversadas litteraras» Avrir la box Serrar la box Las Traversadas litteraras èn ina iniziativa da la Lia Rumantscha e la Chasa da translaziun Looren che ha gì lieu venderdi passà per la otgavla giada. I duess esser ina spierta per auturas, translaturs e persunas che lectoreschan; damai persunas che lavuran professiunalmain ed era semi-professiunalmain vi da texts rumantschs.

Per persunas che scrivan e lavuran vi da texts rumantschs na datti uschiglio strusch purschidas per sa spezialisar e professiunalisar e quai duessan quests lavuratoris midar.

Tranter auter han ils participants e las participantas analisà minuziusamain ina poesia rumantscha e differentas traducziuns tudestgas da quella. Uschia hai dà discussiuns en gruppas ed en il plenum davart l'effect che uschè ina translaziun po avair e co che differents lecturs e lecturas percepeschan quai.

Jau n'hai betg pensà ch'ins po discutar uschè ditg mo dad ina poesia u in pled. I ha fatg plaschair da guardar quant animada che la glieud era.

Il «Hobbit» per rumantsch

Il suentermezdi è vegnì preschentà in project actual d'ina translaziun da cudesch da la chasa editura «Ediziun Apart». Leander Etter, editur tar la Ediziun Apart, ha gì l'idea da translatar in cudesch da fantasy, ed uschia èn els vegnids detg spert sin il cudesch «The Hobbit». Alura han els tschertgà ina persuna che fiss adattada per scriver la translaziun ed èn uschia vegnids sin Not Battesta Soliva, in giuven Sursilvan che studegia rumantsch a l'Universitad da Turitg.

El s'ha occupà uss ils ultims radund dus mais cun l'emprim chapitel dal cudesch, ed è uschia fruntà sin pliras difficultads da translatar in cudesch englais sin rumantsch.

audio Translatar «Il Hobbit» per sursilvan 03:32 min, ord Actualitad dals 30.11.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 32 Secundas.

L'englais è ina lingua fitg viva e fitg gronda en sias pussaivladads – il rumantsch è atgnamain exact il cuntrari, el è relativamain limità.

L'emprim chapitel, gea perfin l'emprima frasa, saja atgnamain la pli greva da far, perquai ch'ins stoppia prender fitg bleras decisiuns ordavant. Ussa ch'el haja scrit l'emprim chapitel spetga el ch'i giaja pli tgunsch da translatar il rest dal cudesch. Sia finamira actuala saja dad avair a fin la translaziun reelavurada en circa in mez onn enfin in onn.