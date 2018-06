Grischun - Tren è pli bunmartgà ch’il bus

Dapi l'ultima dumengia cursescha per l’emprima giada in bus public tranter Cuira e Turitg, e quai duas giadas il di en mintga direcziun. In sguard sin las paginas d’internet dals dus concurrents mussa dentant: Savens è il tren pli bunmartgà ch’il bus.