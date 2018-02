«Nadal schon il november» uschia circumscriva Hannes Jenny da l'Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun ses sentiment, cura ch'el è vegnì a savair che dus tschiervs han traversà la notg dals 22 sin ils 23 da november la punt sur l'autostrada A13.

Legenda: Hannes Jenny ha plaschair che la punt vegn nizzegiada dals tschiervs. RTR, Tona Poltera

L'entschatta dal 2017 avevan ils responsabels da l'Uffizi da chatscha fatg quint, ch'ils emprims tschiervs vegnian a nizzegiar la punt per traversar la val pir en dus fin trais onns. Che tschiervs hajan chattà gia il november la via, haja fatg surstar els a moda positiva – quai mussia dentant er ch'ins na possia betg far prognosas. «Natiralmain avain nus er gì cletg» conceda Jenny, ch'ils tschiervs hajan chattà questa opziun per traversar la val. Fastizs da lufs n'èn dentant betg anc vegnì chattads. Il luf haja gia traversà pli baud la val ed i saja ina dumonda dal temp, cura ch'il luf prendia er la via simpla e segira.

RR actualitad 08:00