L’Uffizi federal da vias ASTRA saja conscients da la situaziun difficila en il tunnel San Fedele a Roveredo e vegnia ad evaluar ulteriuras mesiras. Quai ha il Cussegl federal respundì sin ina dumonda dal Cusseglier naziunal grischun Martin Candinas.

La segirtad sin las vias saja da gronda impurtanza per il Cussegl federal. Quai valia era per il tunnel dal sviament a Roveredo ch’ins ha avert avant quatter onns. Quel possedia tut ils indriz da segirtad necessaris, scriva il Cussegl federal. Pervia dals sis accidents grevs ch’i ha dà en quai curt temp haja l’ASTRA, ch’è responsabels per las vias naziunalas, evaluà ulteriuras mesiras ed era gia realisà intginas. Per exempel ils reflecturs ch’èn ussa installads sin la sdrima dubla che sparta ils dus vials. Autras mesiras vegnia l’ASTRA a preschentar a las autoritads chantunalas.

Inscunter cun la Confederaziun

Gist quai davos punct è per Martin Candinas dentant memia pauc concrets. El vul perquai ussa discutar ils proxims pass cun las autoritads communalas dal Mesauc e proponer in inscunter cun il directur da l’ASTRA, Jürg Röthlisberger, ni perfin cun la presidenta da la Confederaziun, la Cussegliera federala Simonetta Sommaruga. Quai per vegnir a savair tge mesiras che sajan en discussiun e cura che quellas duessan vegnir realisadas.