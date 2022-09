cuntegn

Tunnel dal Vereina - Viagiar tras il Vereina daventa anc pli segir

Per far intervenziuns d’urgenza en il tunnel dal Vereina, ha la Viafier retica ensemen cun l’Assicuranza d’edifizis dal Grischun cumprà dus novs vehichels per stizzar e dus novs vehichels per salvar.