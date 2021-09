Ils resuns ord la branscha da turissem en connex cun la stagiun da stad èn positivs. Uschia è la gronda part da las destinaziuns dumandadas cuntentas cun las pernottaziuns ed il dumber da giasts en lur regiuns. Cunzunt destinaziuns cun in focus sin ina clientella svizra han ina buna stagiun. Blers giasts che han emprendì d'enconuscher lur purschidas l'onn passà, han era quest onn desistì dad in viadi en l'exteriur e sajan puspè turnads. Per exempel ha la regiun Lai in medem onn da reccord sco l'onn passà. Era en Surselva hajan ins pudì profitar da quella situaziun unica.

Covid è stà ina schanza da mussar als Svzziers tge bellezza lieus che nus avain tar nus.

Paucs giasts da l'exteriur

Tar las destinaziuns ch'èn orientadas vers ina clientella pli internaziunala è la situaziun main buna. Pervi da las cundiziuns ch'accumpognan actualmain viadis en auters pajais, èn ils giasts da l'exteriur anc betg returnadas en il dumber usità. Per exempel n'hajan ils giasts da la Svizra betg pudì cumpensar ils letgs fraids chaschunads entras l'absenza da la clientella interaziunala en la destinaziun Tavau/Claustra.

Bleras cudeschaziuns en la parahotellaria

Ina tendenza ch'è crudada spezialmain en egl quest onn, è la gronda dumonda per abitaziuns da vacanzas. Martin Vincenz, directur da Grischun Vacanzas, ha constatà ch'i era gia l'entschatta da la stagiun grev da chattar ina abitaziun da vacanzas libra. I saja pussaivel ch'ils giasts prefereschan quella purschida cunquai ch'els vulan star en l'atgna gruppa e reducir il contact cun persunas externas.