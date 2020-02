Tenor Grischun Vacanzas è noss chantun uschia la destinaziun da vacanzas preferida da Svizras e Svizzers en l'intern. En tut ha il Grischun registrà il 2019 quasi 5,3 milliuns pernottaziuns, quai ch'è in plus da 2,4% cumpareglià cun il 2018 è sur la media svizra dad 1,9%. La fiera da l'exteriur la pli impurtanta per il Grischun è quella da la Germania. Er da là hai dà l'onn passà in lev augment dals giasts.

Corona pudess franar ferm

Pervi dal virus da Corona teman ils turistichers che blers Chinais pudessan dar giu lur reservaziuns. Plinavan dettia er seminaris e scolaziuns che vegnian en il proxim temp probabel betg realisads, quai pudess franar il bun svilup d'enfin uss.

Or da l'archiv:

