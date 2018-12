Crisa economia e ferm franc svizzer – il fund da la val para dad esser surmuntà il mument per il turissem grischun, quai conferma era Erns Wyrsch, il president da la hotellaria grischuna. Las cifras da reservaziun fetschian plaschair, ha Wyrsch detg envers il schurnal regiunal da radio SRF:

La naiv è propi aur alv che chaschuna che las cassas sclingian.

In bun start da la stagiun d’enviern

L’emprima retschertga tar ils hoteliers grischuns saja stada zunt positiva, els spetgan ina buna entschatta da la stagiun. E quai saja fitg impurtant, declera Wyrsch. Ils gronds gudogns vegnian generads durant il temp da Nadal e Bumaun. Ernst Wyrsch quinta cun quatter enfin tschintg pertschient dapli chombras occupadas.

Curaschi per auzar ils pretschs

E per questas chombras pon ils hoteliers pretender dapli daners. Ils giasts sajan ussa sa disads vi dal curs stabil da circa 1,12 francs per euro, uschia ch’ils hoteliers na stoppian betg porscher lur chombras per in pretsch pli favuraivel. La buna situaziun economica en Svizra ed en il rest da l’Europa procuria per hotels plains.

