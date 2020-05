L’Uffizi d’energia e da traffic grischun ha in nov manader. La regenza ha nominà Thomas Schmid en questa funcziun. Sco il Chantun scriva surpiglia Thomas Schmid l’uffizi a partir dal prim d’avust. Schmid succeda ad Erich Büsser che va en pensiun suenter esser stà durant blers onns al timun da l’Uffizi d’energia e da traffic.

Thomas Schmid ha 50 onns ed abita a Cuira. El ha fatg in diplom d'agro-inschigner a la Scola politecnica federala sco er in Executive Master of Business Administration. El è stà engaschà durant blers onns tar in dals gronds detaglists da la Svizra ed ha occupà là differentas funcziuns directivas.