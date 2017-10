1 da 21 – pauc success per parlament giuven da Cuira

Il parlament giuven da Cuira ha inoltrà al parlament «vegl» 21 petiziuns. Dentant be ina da quellas è propi vegnida atras. Tuttina vulan ils giuvens inoltrar petiziuns er in avegnir.

Tschintg sessiuns ha il parlament giuven da Cuira gì en in decurs dals davos dus onns. Or da quellas èn naschidas 21 petiziuns ch'èn lura sa tschentadas sin maisa dal parlament dals «vegls». Da quellas è dentant be quella davart l'implant da biogas vegnida tras.

Dentant er là ha quai be da in rapport da la suprastanza da Cuira ch'in tal implant na rendia betg a Cuira. Cunquai che la petiziun ha be pretendì in rapport quinta quella dentant sco ademplida.

Anc vid rimnar experientschas

Il mument sajan ins dentant anc vida rimnar experientschas, uschè la giuvna suprastanta Gianna Fetz. Cunzunt durant las emprimas sessiuns n'hajan ils giuvens anc betg savì co formular endretg las petiziuns, perquai n'hajan els er betg gì uschè grond success.

Sper quai hajan ils politichers savens er autras prioritads che quellas dals giuvens.

Suprastanza vul refusar petiziun actuala

En la petiziun che vegn tractada il venderdi en il parlament dals «vegls» pretendan ils giuvens ina pussaivladad per reciclar en ils parcs da Cuira vaider, buttiglias da PET, aluminium e cigarettas. Quai na saja dentant betg necessari manegia la suprastanza da Cuira, i dettia avunda pussaivladads da reciclar. Tuttina speran ils giuvens ch'il parlament è d'in auter avis e na refusa betg lur petiziun.

La proxima sessiun dal parlament giuven è ils 18 da november. Lura èn las tariffas per giuvens, mobing e graffitis tema.

