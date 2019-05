Avant 50 onns han ils Beatles sunà sin in tetg dad ina chasa a Londra lur ultim concert. In mez tschientaner pli tard è la musica dals Fab Four anc adina in term en la cuntrada da pop e rock. Il sound ideal per festivar in entir tschientaner fabulus da l’emprima e pli veglia scola da musica dal grischun.

Cun il project da concerts «Musikschule goes Beatles» sa preschentan ils scolars da la scola da musica da Cuira en quatter bands – John, Paul, George e Ringo – e preschentan in concert plain hits da la fabulusa band da Liverpool. Digital nativs che sunan la musica da la giuventetgna da lur tats e tattas.

Fin oz èn ils Beatles in dals pli lucrativs acts en la istorgia da musica. Varga ina milliarda plattas hajan els vendì durant ed oravant tut suenter lur carriera. Ils Fab Four paran dad esser ina inspiraziun musicala senza data da scadenza. Ils concerts da giubileum «Musikschule goes Beatles» han lieu ils 17 ed ils 18 da matg en la Postremiese a Cuira.

...ils Beatles èn oz actuals pli che mai. Tut che suna suenter els, dapertut versiuns da cover dals Fab Four...

...era sche jau taidlel uschiglio musica pli moderna, ils Beatles vegnian adina puspè avant; els èn ils oldies en mia playlist...

...ils Beatles èn atgnamain quella band che ha inizià la musica da pop...

