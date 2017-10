30'000 giadas «Hossa!» a Cuira

Radund 30'000 persunas han visità la 21avla ediziun da Schlagerparade en la chapitala grischuna. Tut en tut èn 26 hossamobils ed ulteriurs vehichels dals onns 70 charrads davent da la Quaderwiese en direcziun via da la staziun sin la plazza Son Martin.

impressiuns da la Schlagerparade 3:01 min, Actualitad video dals 30.9.2017

Sco quai che la polizia da la citad communitgescha, saja la nova ruta sa cumprovada – quai tant ord vista da la polizia sco er dals organisaturs. Prioritad haja danovamain gì la segirezza. Sco gia tar la festa da Cuira èn las vias vegnidas segiradas cun elements da betun.

Esra Buchli: «Super experientscha»

Era Esra Buchli, il nov president da l’uniun «SchlagerParade» è cuntent. Las fatschas traglischantas, ils costums e la buna atmosfera hajan plaschì bain ad el. Tut haja funcziunà sco planisà, incaps pli gronds n’haja quai betg dà.

La nova ruta haja persvadì ed era las bands che han sunà live han tschiffà il public. Sulet ina chaussa vuless el optimar. Ils vehichels da hossa laschian memia blera distanza. Organisar la SchlagerParade saja stà ina bella experientscha, di Esra Buchli da la band «77 Bombay Street». El decidia las proximas emnas sch’el fetschia vinavant quai.

Plitost mo char spezial

Quest onn ha quai schizunt dà in tren spezial da schlagher, quel è partì da Turitg ed arrivà da mezdi a Cuira. Il tren spezial n’è betg uschè spezial, sulet in char è decorà cun intginas ghirlandas. Mo ils VIPs han dastgà seser en quest char e giudair da baiver e musica live da Vincent Gross. Ils visitaders vegnan da l’entira Svizra, per giudair musica, per pudair costumar e far festa. Ed era ils pitschens han tschaffen, sur tut dals zutgers che vegnan sdarmanads dals Hossamobils.

