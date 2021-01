cuntegn

650 meters sur mar - Loipa da siemi a Panduz

Panaduz è in center da passlung – en mintga cas per la regiun Plaun. Ma er da la Tumleastga e schizunt da Cuira vegnan las passlungistas ed ils passlungists per far in pèr rundas a l'ur da la vischnanca. Quest onn èn las cundiziuns spezialmain bunas.