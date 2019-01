In di suenter il grond incendi en la garascha d'autos da posta a Cuira èn las autoritads vi da sclerir il motiv per il fieu sco er vi da stimar ils donns. Sco René Schuhmacher, il pledader da la Polizia chantunala ha ditg, saja la garascha brischada or cumplettamain. Cun quella èn er 20 autos da posta brischads. Ils donns stima el sin plirs milliuns francs. Donns da persunas n'haja quai dà nagins. Sulettamain in policist da la polizia da la citad haja stuì ir en l'ospital pervia problems da respirar – quel haja dentant gia puspè pudì bandunar l'ospital.

8 fin 10 mais per remplazzar ils bus

El saja stà consternà, cura ch'el haja vis la ruina da la garascha d'autos da posta, ha ditg Walter Schwizer, ch'è schef d'AutoDaPosta da la Svizra Orientala. Tenor el muntia il donn be tar ils 20 autos da posta a 7,5 milliuns francs. Per il di dad oz saja il manaschi garantì. Durant la notg sajan vegnids transportads a Cuira bus da reserva dad autras regiuns. Er per ils proxims dis e las proximas emnas quinta Walter Schwizer ch'ins possia remplazzar ils bus donnegiads – quai u cun bus da reserva u entras vehichels da partenaris. Enfin ch'ins possia remplazzar ils bus giaja quai 8 fin 10 mais.

Tenor stimaziuns actualas sto la garascha d'autos da posta vegnir spazzada. Schebain ella vegn reconstruida en il medem lieu u sch'i vegn tschertgà in'alternativa, n'è anc betg cler. Anc n'èsi er betg sclerì, tge ch'ha chaschunà l'incendi. La procura publica investighescha en chaussa.

Maletg 1 / 8 Legenda: Ils donns totals dal brischament n'en anc betg clers. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 2 / 8 Legenda: Auto da posta brischà or. Keystone Maletg 3 / 8 Legenda: La devastaziun è visibla dapertut. Keystone Maletg 4 / 8 Legenda: Las flommas han destruì 20 autos da posta. RTR, Anna Selina Quinter Maletg 5 / 8 Legenda: La halla d'auto da posta è destruida per gronda part entras il fieu. Keystone Maletg 6 / 8 Legenda: Privel da crudar ensemen – probablamain sto la garascha vegnir spazzada suenter l'incendi. RTR, Natalia Murtas Maletg 7 / 8 Legenda: In maletg da destrucziun in di suenter l'incendi en la garascha dals autos da posta a Cuira. RTR, Natalia Murtas Maletg 8 / 8 Legenda: La halla è destruida per gronda part da las flommas. RTR, Natalia Murtas

