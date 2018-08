La sonda è in motociclist sa blessà levamain tar in accident chaschunà dad el sez, en il Partenz. Sco quai che la polizia chantunala communitgescha era il töffist sin via da Tavau en direcziun Claustra. En ina curva ha il pedal da ses töf tutgà la via ed il töf è cupitgà. La Rega ha transportà l'um en l'ospital regiunal a Schiers. La polizia ha ordinà in'examinaziun dal sang.