In accident mortal ha dà sonda suentermezdi sin il pass dal Flüela. In motociclist da 62 onns è charrà da Susch en direcziun da Tavau. El è vegnì sin il vial oppost e collidà cun in motociclist che vegniva encunter.

Sia cunpassagiera è glischnada cunter in auto e vegnida sut quel en. Ella è sa blessada grevamain. Il manischunz sez è mort anc al lieu da l'accident. Il motociclist che vegniva encunter e las duas persunas en l'auto n'èn betg blessadas.

RR novitads 16:00