En la fracziun da Pusserein, datiers da Schiers era in um da 53 onns vi da lavurar la sonda da mezdi sin in tetg per part scuvrì. Il lavurer saja lura crudà radund quatter meters en la profunditad sin il plaun da betun da la stalla. Malgrà che l'um ha survegnì agid d'ina squadra d'ambulanza e da la Rega è la crudada stada mortala. La Polizia chantunala dal Grischun e la procura publica examineschan uss co l'accident è capità.

RR novitads 20:00