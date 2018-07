La notg passada è in automobilist charrà a Tavau Wiesen sur la via ora e glischnà d’ina spunda giu. L’um da 65 onns è mort tar l’accident.

L'automobilist era sin via da Tavau en direcziun Alp da Wiesen cura ch'el è vegnì cun ses auto giu da la via, quai communitgescha la Polizia chantunala dal Grischun. Ses vehichel è glischnà d'ina spunda giuador e l'um è vegnì sdermanà or da l'auto. Las forzas da salvament han mo pli savì constatar la mort da l’automobilist da 65 onns. L’auto è sa fermà radund 130 meters pli engiu en ina planta.

