Autur: SO / Corina Luck

La fin da mars aveva la procura publica grischuna mess ad acta la procedura per sclerir las raschuns per l'accident mortal dad in scolar. Questa decisiun n'ha però anc betg vigur legala sco quai che la procura publica ha confermà envers la «Südostschweiz»". Ils geniturs dal mattatsch hajan tratg vinavant quella tar la proxima instanza, la Dretgira chantunala.

Ord l'archiv

Al di tradiziunal dad ir a culm a Cuira, l'uschènumnà Maiensäss era capità in accident mortal. Sin la via a val cun la classa da scola è in buob da 14 onns crudà radund 200 meters d'ina spunda taissa giu.