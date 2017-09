Accident sin l'A13: Nagins blessads, ma colonnas

La sonda a mezdi èn collidads sin l'A13 en il tunnel «Plazzas» sper Panaduz plirs vehichels. Tenor emprimas infurmaziuns da la polizia chantunala n'haja betg dà blessads.

Las 12:55 è vegnida infurmada la polizia dad in accident en il tunnel da «Plazzas» sin l'A13, gist sper Panaduz. I sa tractia dad ina collisiun da plirs autos ha infurmà la pledadra da la Polizia chantunala grischuna, Anita Senti, sin dumonda da RTR.

Tenor emprimas infurmaziuns na sajan betg vegnidas blessadas persunas. In sviament sur la via chantunala via Panduz e Razèn è signalisà. Cun quai che plirs vehichels sajan cumpigliads en l'accident, vegnia il sviament a durar in mument uschia Anita Senti.

En il decurs da la sonda suenter mezdi èn sa sviluppadas colonnas sin l'A13 en direcziun San Bernardino tranter Cuira-sid e Rehanau. Ed er tranter Tusaun nord e Rothenbrunnen è sa stagnà il traffic en direcziun Cuira.

RR novitads 14:00