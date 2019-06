Claustra: Fortuna en la disfortuna – be persunas blessadas

In um (19) era en viadi da Küblis en direcziun Tavau. A Claustra è el vegnì sin l’autra vart da la via – ch’el saja durmì en, ha’l ditg a la polizia – e collidà là cun l’auto dad in Tudestg (60). Quel e ses passagier han savì vegnir tractads al lieu. I ha dentant dà anc ina segunda collisiun cun l’um da 19 – e quai cun l’auto dad ina dunna (28). Quella dunna è vegnida blessada levamain e manada en l’ospital da Schiers.

Ils autos han stuì vegnir allontanads cun donns totals.

Questa stad vegn sanà il tunnel Gotschna e perquai e serrà il sviament da Claustra. Actualmain passa tut il traffic dal Partenz tras la vischnanca da Claustra.

RR novitads 10:00