La crisa da corona tutga betg be ustarias ed hotels, mabain era quels che furneschan la rauba en tals lieus. Uschia èn er ils magasins da furniturs gronds emplenids dal tuttafatg. Per evitar che kilos e tonnas mangiativas na giajan betg en mal, vegnan furniturs per part creativs.

Il magasin da Thomas Schreiber è plain e na sa svida betg pli sco usità. Venderdi passà ha il manader da fatschenta da Frischhandellogistik a Cuira anc fatg l'ultima empustaziun gronda. Quella rauba na po el però betg pli distribuir ad ustarias e restaurants, cunquai che tut è serrà. Per svidar ses magasin e per evitar che bun 500 kilos fritgs e legums giajan en mal ha el lantschà in'acziun. Sin facebook ha el fatg l'appel a la populaziun che privats possian vegnir en ses commerzi a far las cumpras.

Cun mi'acziun less jau reducir mes inventari da rauba frestga en il magasin. Perquai che las ustarias na cumpran betg pli la rauba, hai jau dumandà la populaziun sche lezza ha interess vid quels products.

Suenter in di haja el pudì reducir ses inventari per in tschintgavel, ma 400 kilos fritgs e legums sajan anc adina emplunads en il magasin. Perquai tegnia el avert vinavant las portas – enfin che la rauba frestga saja davent. El na quinta betg da stuair bittar davent bler, e sche insatge saja propi ì en mal, lura vegnia quai cumpostà.

La nova clientella vegnia in zic ord tut ils chantuns. Plaschair haja el cunzunt da las famiglias che vegnian a cumprar en. I saja er bel da vesair che persunas giuvnas tschertgian ina alternativa tar ils commerzis en detagl.

Pretschs plitost simbolics

Ina gronda fatschenta na fetschia el betg da vender direct sur giassa ses products. La gronda finamira saja d'evitar che la rauba giaja en mal.

Mias fatschentas fatsch jau cun il commerzi a l'engrossa. E sch'jau pos vender in broccoli dapli u pli pauc, sche lura è quai er manegià bain. Ins na sto er betg pajar bler per ils products.

Il mument marschia la fatschenta usitada dal furnitur grond anc per 10%. Ma Thomas Schreiber è persvas: Uschespert che las ustarias dastgan puspè avrir, marscha er sia fatschenta puspè.