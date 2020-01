Il mardi spetga l'ultima etappa fin a Tavau. Il marsch da protest n'ha dentant betg survegnì il permiss dad ir sin la via principala ed ha en sasez da sviar sin las sendas da viandar.

Maletg 1 / 6 Legenda: Ils demonstrants audan ins schon dalunsch a chantar. RTR Maletg 2 / 6 Legenda: In dad ina massa da maletgs da parolas ch'ils demonstrants portan cun sai. RTR Maletg 3 / 6 Legenda: Curt suenter Fideris, anc ina mes'ura a Küblis – la colonna da demonstrants na para betg da chalar. RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Tuts han fom e spetgan sin il gentar. RTR Maletg 5 / 6 Legenda: A Küblis datti gentar per tuttas e tuts – sa chapescha vegan. RTR Maletg 6 / 6 Legenda: Ils demonstrants sa pinan per l'ultima etappa – da Küblis fin a Claustra. RTR

Cura che la gruppa da var 350 persunas è arrivada a Küblis hai dà in gentar vegan.

Da las 13:30 è il viadi lura ì vinavant fin a Claustra. Damai ch’igl era fitg fraid èn ils participants era vegnids creativs per sa stgaudar. Per exempel èn insaquants stads ensemen en in rudè – per chantar chanzuns nua ch’ins sto siglir e sa muventar vitiers.

Intgins prendan il tren fin Claustra

Cun quai ch'il marsch n'è betg propi simpel han intgins stuì prender il tren fin a Claustra. L'ultima notg era fraida ed ils demonstrants n'han betg durmì bler, sco els raquintan. Ils ins han durmì en salas da la plaiv a Schiers, auters en hallas u uschiglio insanua. Ma i saja organisà bain, din in pèr dals giuvenils.

La gruppa dals participants e da las participantas è fitg eterogena. Giuven e vegl – cun chaun u senza – cun satgados gronds u pigns – travestgids u betg – ruassaivels e da quels ch’èn fitg dad aut e chantan.

