Quant profund tanschan las ragischs? Quellas dal tartuffel p. ex. passa in meter profund.

Profil dal terren sin l'Obere Au a Cuira – in bun terren per semnar legums u graun.

I n'è betg stà la tenda cun il pli bler action, quella cun l'exposiziun speziala tar il terren. Ma bain inqual è stà surstà da l'invista sut il pastg, catram u crap.

Tranter auter ha in profil dal terren mussà fitg bain las differentas parts da la terra sin la Obere Au fin passa in meter profund. Tenor Stefan Jenny, in dals purs che ha explitgà il profil, fiss quai terren cun bler humus, sablun e pauc arschiglia fitg adattà per l'agricultura, p. ex. per legums u ers da graun.

Ulteriurs fatgs interessants davart il terren:

Cunzunt en regiuns muntagnardas ha quel be ina satiglia part da humus suren e sut è savens grip. Quest terren è adatta per laschar crescher pastg e pavel per la biestga ma betg propi per legums, verduras u graun.

Per producir 12 liters latg dovri 60 kg fain e pastg.

Vits creschan sin terren luc ma cun blera crappa sut il humus, p. ex. a Zezras.

Be en la Val dal Rain da Cuira datti gia sis differents terrens.

Sin 10 m2 creschan 6 kg cocs da graun en in onn.

RR actualitad 07:00