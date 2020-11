Ina surpraisa èsi propi. Philipp Wilhelm da la PS vegn elegì sco nov landamma da Tavau. A Peter Engler da la PLD n’èsi betg gartegià da defender il sez da ses collega da partida Tarcisius Caviezel. Dapi almain 100 onns surpiglia per l’emprima giada in «betg-burgais» la testa da Tavau.

Philipp Wilhelm ha per l'ina pudì persvader cun sia vegliadetgna. Cun 32 onns stat el per ina midada da generaziun – auter che ses antecessurs ch’eran, almain ils davos decennis, tut umens da la PLD cun chavels alvs. Philipp Wilhem n’ha dentant betg mo survegnì vuschs perquai ch’el è giuven. Cun otg onns parlament da Tavau e president da partida da la PS ha el gia vaira experientscha en la politica.

In motiv per sia victoria è dentant er la constellaziun da la regenza a Tavau. La regenza sa furma ord il landamma e quatter ulteriuras persunas. Cun Peter Engler avess la PLD gì trais da tschintg sez en la direcziun da Tavau. Per ina buna part da las votantas e votants è quai stà in motiv per dar la vusch a Philipp Wilhelm.