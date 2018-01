Anita Mazzetta: Voluntaris en il center da l'onn presidial

Sco presidenta dal cussegl communal da Cuira vul Anita Mazzetta tranter auter remunerar lavur voluntara en tut ils secturs.

Il pli impurtant en curt:

Anita Mazzetta sa legra cunzunt sin ils blers contacts cun differenta glieud en sia funcziun sco pli auta dunna da Cuira – sco presidenta dal cussegl communal da Cuira.

Ella è cuntenta cun il svilup da Cuira dals ultims onns, cunzunt quai che pertutga la qualitad da viver ed er cun projects sco la nova via da la staziun, la nova biblioteca euv.

En ses onn presidial cun sia funcziun da represchentanta vul ella cunzunt engraziar per la blera lavur voluntara che vegn fatga dapertut.

«Metter la lavur voluntara en vitrina»

Mintgatant saja simplamain da metter la lavur voluntara en vitrina ed engraziar per quella. 40% da la populaziun s'engaschia voluntariamain en differentas furmas - da la societad da musica, sur la Crusch cotschna fin tar l'uniun da teater. Quai saja ina purschida ch'il maun public na vegniss mai da finanziar.

Sco pli auta dunna da Curia per l'onn 2018 veglia ella nizzegiar mintga chaschun da remunerar e far attent sin questa lavur, uschia Anita Mazzetta. Ella vul far quai d'ina vart a las occurenzas, nua ch'ella vegnia envidada, ma er cun sustegnair organisaziuns ed uniuns p. ex. cun metter a disposiziun localitads, material ed auter.

Sco politicra verda betg da principi cunter bajegiar

Candidà per il cussegl communal ha Anita Mazzetta adina sin la glista libra verda ensemen cun il cusseglier da la citad Tom Leibundgut ch'è ussa schef dal departament da bajegiar. Sut el è er vegnì bajegià bler: la nova via da la staziun, l'anteriura zona da peduns è vegnida midada, il svilup en il vest da Cuira – Projects ed ideas che Anita Mazzetta sustegna, malgrà ch'ella s'engascha uschiglio fermamain per la protecziun da la natira e savens er cunter projects da construcziun.

Cuira sco citad na saja betg ina zona verda, nua ch'i giaja be per mantegnair la natira, uschia Anita Mazzetta. I dovria tals projects, ideas e visiuns per augmentar e mantegnair la qualitad da viver ed er per pudair porscher insatge a la glieud. Sco politicra verda na saja ella betg da principi cunter il bajegiar, i dependia adina, co e cun tge intent ch'i vegnia bajegià.

