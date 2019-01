Or da Battaporta dals 07.01.2018.

Uschia n'è la dunna da Tumein betg mo la meglra tiradura da sport grischuna, mabain era - ensemen cun ses chor «incantanti» - giuvna campiunessa europeica da l'onn 2017.

Il pli fitg batta ses cor dentant per il crear vestgadira. Gia sia mesa vita cusa la dunna da 23 onns. Ses emprim dretg vestgì ch'ella ha cusì è stà ses vestgì da confirmaziun - il start da sia carriera. Dapi lura n'ha ella mai pli cumprà in vestgì per in'occurenza.

Per ses bachelor a la Scol'auta dals arts a Turitg da quest onn ha ella cusì l'emprima giada en sia vita ina entira collecziun. E quella collecziun è er stada quai che ha midà tut per ella. Dapi quella collecziun ha ella il siemi da mo anc far moda e viver da quai.

Uschia ha ella interrut ses studi e sa mess ina deadline. In onn ha ella temp per chattar or, sche quai pudess funcziunar cun ses label da moda. Emprender a conuscher la dretga glieud, far enconuschent ses label, cuser pliras collecziuns e preschentar quellas a la publicitad.

E per che quai gartegia, dat Anna Laura Klucker tut ed Anna Laura Klucker na fa nagut a mesas.

Lavur da diplom Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Quest artitgel tutga tar la lavur da diplom per la scola da schurnalists MAZ a Lucerna, che Donatella Bonifazi visita.

Ina dunna che viva gia il semi

Ina dunna che viva gia il semi dad Anna Laura Klucker è Manuela Gobetti-Lutz. La dunna oriunda da Rabius maina cun success dus fatschentas da moda e dat lavur a pliras collavuraturas. Tge tips ch'ella dat ad ina designera giuvna, che vul era cuntanscher quai:

