Areal da la resgia gronda a Domat survegn ina nova fatscha

Cun il parc industrial Vial a Domat survegn l'areal da l'anteriura resgia gronda ina nova fatscha. Il chantun saja il mument en contractivas cun trais interpresas che mussan interess da sa domiciliar sin quest areal.

Tenor la regenza grischuna adempleschia l’areal d’industria las pretensiuns per in lieu d'industria attractiv per interpresas ch'èn activas internaziunal. L'emprima investidra la Hamilton Ems SA ha gia terminà la construcziun brutta da ses bajetg e grazia a la buna collavuraziun sa sviluppia la midada d’utilisaziun al parc industrial tenor ils plans, scriva la regenza grischuna. Uschia planisescha la Hamilton Ems SA da stgaffir 100 novas plazzas da lavur. L’edifizi duai esser a fin la primavaira 2018.

Project da generaziuns

Il chantun veglia sapientivamain laschar temp cun domiciliar interpresas novas ed uschia era dar paisa a la qualitad da questas interpresas. I sa tractia d’in project da generaziuns cun in potenzial per l’economia publica. Actualmain sajan ins en contractivas cun trais interpresas. La Kamkorp Group da la Gronda Britannia haja gia mussà publicamain ses interess da sa domiciliar a Domat, scriva la regenza grischuna.

Chalur persa duai vegnir nizzegiada

Las interpresas duain pudair profitar da la chalur persa dals manaschis industrials vischins. La vischnanca da Domat ha per quest intent fundà ina societad per installar ina corporaziun da chalur Domat communablamain cun l’IBC Cuira e la Rhiienergie SA. Uschia saja in augment da la valur era en puncto provediment d’energia garantì, scriva la regenza grischuna.

RR novitads 10:00