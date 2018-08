Il venderdi suentermezdi hai dà ina gronda festa d'avertura cun bun 300 giasts envidads, tranter els blera prominenza e medias da l'entira Svizra. Er la cussegliera federala Doris Leuthard ha tegnì in pled da festa ed ha avert uffzialmain il Parc d'urs ad Arosa.

Tut è pront per l'avertura dal Parc d'urs ad Arosa.

Suenter otg onns lavur è l'avertura stada il punct culminant – tant per ils represchentants dal turissem e da la vischnanca dad Arosa sco er per ils responsabels da l'organisaziun «Vier Pfoten». L'organisaziun ha procurà che l'urs Napa survegnia ad Arosa in nov da chasa suenter blers onns sut fitg schlettas cundiziuns sco anteriur urs da circus en la Serbia.

La fin d'emna, dals 4 e 5 d'avust, sonda e dumengia, po lura in e scadin visitar il nov parc d'urs. Il parc porscha er ina pitschna exposiziun davart las circumstanzas da viver dad urs sco Napa. Medemamain avert è lura er il nov indriz da minigolf e la plazza da gieu gist dasper la staziun da las pendicularas.

