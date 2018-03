La collisiun saja succedida sin la cruschada da Hörnli- e Poststrasse sin la via cuverta cun naiv, scriva la polizia chantunala en ina communicaziun a las medias.

In manischunz (32) era en viadi las 19:15 cun sia camiunetta, da l’autra vart vegniva in viturin (68) cun ina manadira a dus chavals. Sin la cruschada haja dà ina collisiun lateral-frontala, tar la quala ch’il viturin è crudà da la schlitta ed ha sa ferì levamain vi dal chau.

Ils chavals han pudì turnar in stalla cun levas sgrifladas – e per il manischunz è vegnida ordinada suenter in emprim test d’alcohol positiv ina controlla dal sang.

RTR