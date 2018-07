Arosa ha survegnì mesemna ses emprim urs per il parc d'urs. Il mardi è l'urs «Napa» sa mess sin viadi en in transporter da Palic en Serbia enfin Arosa. Mesemna da mezdi è il team da transport cun l'urs lura arrivà sisum il Scanvetg. Il davos toc è l'animal vegnì transportà cun la gondla envers il Weisshorn sur Arosa. L'urs «Napa» ch'è stà ditg in urs da circus survegn in nov da chasa ad Arosa. Il parc d'urs è trais hectaras gronds e porscha prà, guaud, in lajet sco era grippa e crappa.

Legenda: L'urs Napa en ses nov abitadi ad Arosa. MAD, Vier Pfoten

In viadi da bunamain 30 uras

L'urs è vegnì transportà en in'ambulanza speziala, il viadi da bun 1'400 kilometers ha cuzzà bunamain 30 uras, uschia Arosa Turissem. Il viadi è ì davent da la Serbia tras la Croazia, la Slovenia, l'Austria, la Germania enfin ch'el è arrivà en sia nova patria en il Grischun. Per ch'el giaja en sia chista da transport ha el stuì vegnir narcotisà. Durant il viadi è el dentant stà senza anestesia.

Uss duai l'urs daventar la nov'attracziun dad Arosa Turissem e carmalar giasts en la regiun. Da l'autra vart porscha Arosa Turissem er in nov da chasa ad in urs ch'è vegnì maltractà e tegnì en relaziuns schletas. Napa è stà ditg in urs da cirucus entochen che l'organisaziun «Vier Pfoten» ha salvà e mess el en in zoo datiers da Belgrad. Dapi il 2016 spetga el sin in nov da chasa.

RR actualitad 17:00