Durant in suentermezdi san uffants emprender d’enconuscher l’art. L’entir atelier è per rumantsch ed en furma ludica cun per exempel designar e far pantomimas.

La pedagoga Alexa Giger porscha mintga dus mais l’atelier rumantsch en il museum d’art a Cuira. Mesemna passada era il tema chatscha. Sis uffants han sa participà. Sco emprim han els fatg ina runda da bainvegni e lura èn els ids a mirar l’exposiziun da chatscha. Alexa Giger, la directura da l’intermediaziun d’art, observescha e discutescha cun ils uffants sur da las ovras d’art.

La gronda sfida per Alexa Giger è da far l’atelier interessant per uffants da dudesch onns, ma na betg memia cumplitgà per uffants da tschintg onns. Schegea ch’ils uffants discurran differents idioms è quai nagin problem per la Sursilvana. L'idea davos l'atelier rumantsch è ch'ils uffants han la pussaivladad da discurrer rumantsch er en il temp liber.

Per promover la lingua rumantscha a Cuira, avain nus introducì l'atelier rumantsch.

Durant duas uras han ils uffants la pussaivladad da vegnir en contact cun l’art e suenter sez vegnir creativs cun dissegnar animals ch’els vulessan esser. La creativitad enconuscha nagins cunfins.

Maletg 1 / 4 Legenda: Las mattas dissegnan l’animal ch’ellas lessan esser. RTR, Ronja Muoth Maletg 2 / 4 Legenda: In luf dissegnà d’ina participanta dal atelier. RTR, Ronja Muoth Maletg 3 / 4 Legenda: In stgilat dissegnà d’ina participanta dal atelier. RTR, Ronja Muoth Maletg 4 / 4 Legenda: Uffants analiseschan ensemen cun Alexa Giger il maletg dal guaud. RTR, Ronja Muoth

