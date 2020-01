La fundaziun per umans cun in impediment da la percepziun festivescha quest onn il giubileum da 20 onns. Per questa chaschun ins ha lantschà il project «sichtbar machen». En quest project èn vegnids fotografads autists da tut il chantun en tut las diversas vegliadetgnas.

La dumonda per il project ha Lukas Schweizer survegnì sur facebook. El n'è betg grond s'infurmà sur da l' autissem e vuleva simplamain sa laschar surprender. E l'emprim inscunter è stà ina surpraisa. Per l'ina era il cumportament dals autists auter che spetgà ed er la lavur ensemen cun ils tgirunzs era autra. Per Lukas Schweizer è l'entir project stà in temp fitg fascinant.

Maletg 1 / 3 Legenda: Exposiziun cun purtrets d'autists RTR, Natalia Weber Maletg 2 / 3 Legenda: L'exposiziun «sichtbar machen» RTR, Natalia Weber Maletg 3 / 3 Legenda: Preparaziun per il shooting RTR, Natalia Weber

Durant la lavur hai però er dà intginas difficultads. Per exempel da pudair fotografar ils autists, durant ch' els curran adina enturn. Tuttina era la lavur fitg bella, intensiva ed aveva er muments magics. Suenter bundant trais onns è il project a fin. Lukas Schweizer avess però gronda veglia da far puspè in project en quest stil.

