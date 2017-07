Auto brischà or datiers da Pian San Giacomo

Pervi dal fieu è il tunnel dal San Bernardino stà serrà venderdi suentermezdi per curt temp.

Durant il viadi vers nord ha il manischunz da l'auto percurschì che l'auto perdeva prestaziun. Tar ina nischa d'urgenza ha el lura mess giu l'auto e curt suenter è quel stà en flommas. La famiglia da trais persunas ha pudì bandunar l'auto ad uras, nagin n'è vegnì blessà. Quai scriva la Polizia chantunala en ina communicaziun.

Il tunnel dal San Bernardino è stà serrà per curt temp perquai che er la gruppa da prevenziun da donns è stada en acziun. Durant las lavurs da stizzar e da rumir ha la polizia manà il traffic per in'ura e mesa be sin in vial. L'incendi aveva chaschunà colonnas èn omaduas direcziuns il venderdi suentermezdi.

