Sin la via da Ganda a Landquart è ars dal tut in auto il venderdi suentermezdi. I ha dà nagins blessads.

Tenor la polizia chantunala ha in um da 23 onns vulì dismetter ses auto betg pli charrabel tar il recicladi a Landquart . Uschia è l'auto vegnì runà davent cun l'auto dal bab. Per pudair duvrar il guvernagl ed era metter en moviment il sbrinzlader ha l'um giuven mess en funcziun ses auto. Durant il viadi da transport ha l'auto piglià fieu per motivs nunenconuschents. Il bab ha immediat fermà ses auto ed era fatg liber la suga da depannar. Omadus umens han empruvà cun in stizzafieu da stizzar il brischament. Quai n'è dentant betg reussì uschia ch'els han stuì clamar ils pumpiers da Landquart.

