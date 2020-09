La construcziun da la nova colliaziun traversala «Vaz Sut – Zezras» tar l’access a l’autostrada A13 a Zezras va en la fasa finala. Per l’emprima giada dapi l’entschatta da las lavurs da construcziun dastga la nova punt vegnir duvrada. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da vias Astra. Enfin che la sortida Zezras en direcziun da Cuira è terminada, vegn il traffic vinavant svià sur la rampa provisorica tar la staziun da Trimmis.

Sco quai che l'Astra communitgescha avanzian las lavurs a moda speditiva. La coliaziun traversala e finidia cun excepziun da la nova rampa da sortida en direcziun Cuira. Davent ils 23 da settember vegn la nova punt surdada al traffic. L'avertura da la coliaziun traversala (ca. 16 m lada) meglierescha marcantamain la segirezza per il traffic. L'Astra ha fixà las dimensiuns da la punt uschia ch'i dat da mintga vart ina sdrima per velocipedists e sin ina vart in passape.

La punt veglia vegnia bajegiada enavos anc quest onn ed l'ur e la via en il territori dal center da sport Tschintg Vitgs vegnia adattà a la nova lingia.

Il temp da lavur per l'entir project duria fin l'atun 2021 ed uschia pli pauc ditg ch'oriundamain planisà, scriva l'Astra. Ils custs totals per l'entir project da la Confederaziun muntan a radund 34 milliuns francs.