Avant 100 onns: Il pli grev accident da la Retica

La notg dals 28 da favrer sin il prim da mars 1937 capita in accident da lavina. In tecnicist e dus collavuraturs da traject moran. In tren banduna l'ap Grüm en direczun Poschiavo. Il tren chaschuna in squatsch. En quest sqautsch - be paucs meters avant il tunnel Palü - resta il tren fermà en la naiv. L'equipa d'agid emprova da cuntanscher il tren a pe. Puspè va ina lavina a val, tschintg collavuraturs vegnan tschiffads. Ina persuna po sa deliberar sezza e cloma agid. Ina persuna po vegnir salvada, las autras 3 vegnan chattadas mortas.