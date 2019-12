Ils dus bajetgs mussan l'areal da la staziun a Cuira en in tut nov maletg. Là nua ch'il cubus massiv dal Globus è stà durant 50 onns, laschan las duas parts dal nov center uss atras glisch e dattan spazi. Entant che la fatschada è gia relevada, lavuran en l'intern anc quasi tuts vid las ultimas preparativas per la gronda avertura.

Nagin center da cumpra classic

La surfatscha per fatschentas da passa 6'000 meters quadrat è occupada dal tuttafatg. Quai però betg cun affars gronds, mabain plitost pitschens ed indigens. L'unic num propi grond è il grossist Coop ch'è preschent cun ina filiala mesauna.

Nus avain blers affats tenor novs concepts: ins po degustar e lura cumprar insatge. Igl è betg il center da cumpra classic sco pli baud. Las svieutas en quels van uschè ferm enavos pervi dal commerzi online, ch'ins na chatta nagins locataris per in tal center nov.

La part da coc dal nov center è l'uschenumnada «halla da martgà» che sa chatta en il plaun sutterran ed è accessibla directamain sur ina entrada davent dal sutpassadi da la staziun. Tut en tut chattan ins passa 20 affars davent dal plaun sutterran, il plaun terren fin sin l'emprima auzada. Purschidas usitadas sco chalzers, electronica u er chadainas da vestgadira tschertgan ins adumbatten. Percunter datti cosmetica, savuns, ustarias, mobiglias exclusivas e cunzunt er products regiunals. En il segund bajetg sa chattan ina pratica da dentists, ina da fisioterapia sco er in opticher.

Quai saja stà ina decisiun sapientiva, di Manuela Gnehm ch'è ina da las responsablas per il project. Centers da cumpra classics dettia quai avunda. Els veglian porscher novs models cunzunt er ina cumbinaziun da degustar e cumprar.

Il nov «Capricorn» en cifras Legenda: RTR, Gion Gieri Flepp custs: 60 milliuns francs

surfatscha totala: passa 21'000 m2 (tant sco 3 plazzas da ballape)

surfatscha da fatschenta: passa 6'000 m2

surfatscha da biro: var 2'000 m2

42 abitaziuns (1,5 fin 4,5 stanzas)

71 parcadis sutterans

In biro è anc vid

Il terz plaun è reservà per biros. Ina suletta surfatscha è anc libra. Dasper quella è l'architect dal bajetg, Andrea Giubina, sa chasà cun ses team. El è cuntent cun il resultat. Sia finamira principala da schluccar, dar glisch e spazi cun far or dad in, dus bajetgs, quai haja el cuntanschì. In bajetg sco tut ils auters n'èsi però tuttina betg stà per ils architects.

Logic, la responsabladad è qua. Ins sa, in bler pli impurtant lieu na datti betg qua a Cuira. Igl è a la staziun e qua passan mintga di 25'000 persunas sperasvi. En quai senn èsi stà ina gronda sfida.

42 abitaziuns – tuttas occupadas

Sin il quart e tschintgavel plaun sa chattan las abitaziuns. Las grondezzas da quellas varieschan tranter ina stanza e mez e quatter stanzas e mez. Els hajan scrit ora las abitaziuns il schaner e gia l'october eran tuttas occupadas, uschia Manuela Gnehm. Il fit-chasa mensil sa mova tranter 900 francs per las pitschnas fin 3'000 francs per las grondas abitaziuns, inclusiv custs accessorics.

Tut en tut pon ins dir che per il cumenzament para il concept da la maschaida da pitschen e grond, lieu central ed attractiv cun pussaivladads da degustar e cumprar da funcziunar. Tuttina di Manuela Gnehm, ch'in tal center dovria tschintg onns fin ch'i giria propi. Per l'assicuranza Axa tutgia quest project cun la summa d'investiziun da 60 milliuns francs tar ils projects mesauns.

Cumparegliaziun dal maletgs Stuschar reglader a sanester Stuschar reglader a dretg Legenda: Avant e suenter RTR

