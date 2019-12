La stizun cun products regiunals e spezialitads da l'entira Svizra, Pur Suisse, è in dals var 20 affars che avran sonda sias portas en il nov Center Capricorn a la staziun da Cuira. L'avrir in nov local cun nov persunal sco tal è ina gronda lavur. Tut quai curt avant Nadal è anc pli pretensius.

Endrizzar ina stizun sin 400 meters quadrat ed anc in bistro cun 60 plazs, quai munta blera lavur. La gievgia avantmezdi devi anc inqual largia sin las curunas da lain. Igl era anc da montar inscripziuns ed era d'emplenir vitrinas e curunas cun ils products frestgs. E tut quai er anc curt avant Nadal, cura che la truscha è probablamain la pli gronda da l'entir onn.

Quai po dar ina colliaziun entaifer il team che jau ves sco positiva.

Tenor Rosina Schlosser ch'è ina da las 14 collavuraturas e collavuraturs n'è quai betg exnum in dischavantatg. Uschia tuts che sa gidian e piglian a mauns la lavur. Quai possia dar ina colliaziun en in nov team ch'ella vesia sco positiva, uschia la dunna che stat curt avant la pensiun.

Era ella vesa però l'autra vart da la medaglia. Tut quai gist uss avant Nadal dettia bain dapli squitsch, ma lura saja da sa concentrar sin l'essenzial e lura na dettia er nagin stress.

Nagin «nov Globus»

Anc in zic pli grond che tar Rosina Schlosser era il stress la gievgia avantmezdi tar ses schef e manader da la fatschenta, Franco Jenal. La butia cun ustaria saja sa dada ord ina collavuraziun da trais singulas fatschentas. Tuttas trais hajan gia vendì products regiunals e spezialitads sur l'internet. Ina dad ellas haja però gia a S. Murezzan ina butia cun ustaria en il medem stil sco quella ch'i dat uss nov era a Cuira.

Igl è in zic omadus. Per part èsi dapli stress, ma cun mintga curuna dapli ch'è emplenida e pronta, crescha er il plaschair.

Quai saja essenzial per els da pudair profitar d'experientschas vicendaivlas. Uschiglio n'avessan els betg gughegià il pass. 400 meters quadrat butia e 60 plazs d'ustaria sajan bler. Franco Jenal è però persvas ch'i gartegia da far girar l'affar. Il trend actual vi tar products regiunals, frestgs e l'entira discussiun da clima ed ambient saja segir in sustegn per els. Però crai el er che quai na saja betg mo in trend, mabain insatge che vegnia a restar er en l'avegnir.

Ch'els vegnian savens plidentads pervi da las parallelas cun l'anteriura partiziun da delicatessas dal Globus fetschia plaschair. Ma els veglian sa posiziunar cun in'atgna offerta, betg internaziunala mabain Svizra.

RTR actualitad 17:00